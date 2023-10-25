Атака дронами Хмельниччины и мощные обстрелы Херсонщины: как прошла ночь в регионах

Ночь против 25 октября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 утра 25 октября. Как прошла ночь в областях Украины.

Хмельницкая область

Четвертые сутки подряд враг атакует Хмельниччину, работали силы ПВО. В Хмельницком районе сбитые вражеские цели не нанесли ущерба во время падения обломков. В Шепетовском районе в результате сбития вражеских воздушных целей произошло их падение на территории объекта критической инфраструктуры.

Взрывной волной повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства. По состоянию на утро за медицинской помощью в больницу обратилось 16 жителей окрестных домов с разными телесными повреждениями.

Работают все соответствующие службы.

Черниговщина

За сутки – 8 обстрелов (87 взрывов). Враг обстреливал Новгород-Северский и Черниговский районы из минометов, артиллерии, АГС. Зафиксирован запуск неуправляемых авиационных ракет (4 взрыва) в Семеновской громаде. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Утром россияне совершили обстрел Великописаревской громады. Зафиксировано 25 взрывов из АГС. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 126 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Миропольская, Великописаревская Середино-Будская, Шалыгинская громады.

Краснопольская громада: в результате минометных обстрелов уничтожено сооружение по очистке зерна в агропредприятии.

Середино-будская громада: в результате минометных обстрелов поврежден частный жилой дом.

Великописаревская громада: в результате минометных обстрелов повреждены 2 частных жилых дома.

Запорожская область

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 181 удар по 21 населенному пункту области.157 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Щербаков, Полтавки, Каменского, Степного, Пятихаток и других .

Враг совершил 2 ракетных удара по Запорожью, 14 БПЛА-атак по Новодаровке, Малой Токмачке, Волшебному, Малиновке, Красному, Новоданиловке, Малым Щербакам, Степному и Каменскому, 7 РСЗО-обстрелов Роботиного, Новодаровки и Малой по Новоданиловке. Поступили 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Днепропетровщина

Вчера днем враг дважды атаковал Никополь. Сначала дроном-камикадзе, потом тяжелой артиллерией. Осколочные ранения получил 36-летний мужчина. Он находится в больнице, в состоянии средней тяжести.

После полуночи агрессор ударил по Никопольщине. Под артиллерийский огонь попала Марганецкая громада. Более полудесятка снарядов попали по одному из тамошних сел. Прошло без погибших и раненых.

Харьковщина

На Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Плетеновке Чугуевского района, Казачья Лопань Харьковского района, Чугуновка Купянского района.

На Купянском направлении украинские воины отразили около 10 атак врага у Синьковки и Ивановки. Авиационный удар зафиксирован в районе Песчаного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Петропавловка, Синковка и Ивановка.

Вчера враг из артиллерии обстрелял с. Подолы Купянского района, погибли 2 гражданских мужчин 57 и 50 лет. Поврежден частный дом, разрушены хозяйственные постройки, 2 легковых автомобиля.

В результате удара по с. Боровая Изюмского района, предварительно РСЗО, поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Луганщина

В течение четырех часов по Невскому захватчики нанесли шесть ударов по авиации бомбами КАБ-500. В селе зафиксировано полное разрушение двух домов. Также россияне попали по ранее поврежденным зданиям и домохозяйствам.

Враг снова активизировался в районе Макеевки, где продолжил свое наступление. Но и там, и у Надии, все эти попытки вчера были отражены нашими военными. Кроме Невского, удары с неба нанесены по территории Серебрянского лесничества. Белогоровка и Невское подверглись артиллерийскому и минометному влиянию оккупантов. За сутки противник совершил 124 обстрела (542 снаряда).

Донетчина

Под огнем оккупантов за минувшие сутки – 12 населенных пунктов: Горняк, Северск, Авдеевка, пгт Курдюмовка, с.Запорожье, с.Владимировка, с.Марково, с.Старомайорское, с.Новоселовка Первая, с.Соловьево, с. Бердичи. Повреждены 16 жилых домов (из них 9 – многоквартирные), 4 хозяйственные постройки, 2 дошкольных учебных заведения, гражданский автомобиль, ЛЭП, магазин. В Донецкой области за сутки: один человек ранен.

Николаевщина

Ночью подразделениями воздушного командования "Юг" в Николаевской области уничтожены 2 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 86 обстрелов (389 снарядов), из них по г. Херсон – 3 артиллерийских обстрела (6 снарядов).

Оккупанты попали в районы 32 населенных пунктов области; территорию и здание завода в Бериславском районе.

В результате вчерашнего удара утром по Казацкому травмированы две женщины. Вчера днем враг нанес авиаудар по населенному пункту. Осколочное проникающее ранение грудной клетки получил 54-летний мужчина.

В результате обстрела Берислава вчера утром ранения получил 66-летний мужчина. За сутки по области 4 человека получили ранения.

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