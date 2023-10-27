Данілов назвав шокувальні втрати росіян на війні в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, скільки людей втрачають росіяни на фронті в Україні.

Росіяни тисячами відправляють "на забій" до україни представників своїх нацменшин.

Про це Олексій Данілов розповів "Фокусу".

"Рахунок йде на тисячі. Але з урахуванням, що для них людське життя — це як муху вбити, для них людина не представляє жодної цінності, тому вони відправляють їх на забій. Коли була ситуація, пов'язана з Бахмутом, кількість росіян, які там загинули, рахувалася десятками тисяч", - зазначив Данілов.

За його словами, РФ відправляла до України представників нацменшин, "які не мають до росіян відношення" — якутів, бурятів, інші народності. Данілов наголошує, що це був справжній геноцид, "який завжди був [звичайною справою] для Росії, відносно інших народів".

"І вони це продовжують виконувати. Ви не побачите представників Москви, Петербурга — це дуже небезпечно й може хитати ситуацію", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російська окупаційна армія зазнає великих втрат біля Авдіївки Донецької області. Лише від 10 до 20 жовтня загарбники втратили від 109 до 200 одиниць техніки.

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