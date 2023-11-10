Игнат рассказал, как Украина будет усиливать воздушный щит

Союзники предоставят Украине системы ПВО.
Украина получит дополнительный Patriot от Германии, однако детали этой передачи пока неизвестны.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, вооружение передается постепенно, ПВО поступает в Сил обороны, в Воздушные силы.
"Заявлений много. Лидер Германии или какой-либо чиновник заявляет, потом оно дополняется, кто-то из Еврокомиссии или "Рамштайна" может выступить с этим, потом уже украинский истеблишмент подтягивается", — говорит Игнат.
Он добавил, что сейчас обучение в Испании проходит очередное подразделение, которое получит батарею HAWK, которая будет усиливать ПВО.
"И другие комплексы, которые нам обещала Германия – начиная от "Гепардов", заканчивая IRIS-T – будут заходить", — подчеркнул Игнат.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность защиты неба в этот период от воздушных ударов государства-агрессорки.
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