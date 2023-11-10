Аналітики ISW оцінили ситуацію під Бахмутом

Російські війська, ймовірно, розпочали локалізовані наступальні операції на Бахмутському напрямку та посилили наземні атаки поблизу Бахмута в останні дні.

Про це інформує ISW.

Повідомляється, що російські війська просунулися в бік Кліщіївки та утримують позиції на схід від населеного пункту та на захід від залізничної колії. Окупанти також витіснили українські сили з позицій в Андріївці та навколо неї (10 км на південний захід від Бахмута), але ISW не знайшло візуальних доказів, які б це підверджували.

"Кілька російських мілблогерів також стверджували, що російські війська просунулися на північний захід від Бахмута в напрямку Берхівка-Богданівка на південь від Берхівського водосховища в напрямку Віляновського розсадника.Геолокаційні кадри приблизно 7 листопада показують, що російські війська просунулися на південь від Берхівського водосховища, приблизно за 3 км на північний захід від Бахмута", - мовиться у повідомленні.

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Водночас темпи вогневої та наземної активності української артилерії на бахмутському напрямку останніми днями знизилися, причому деякі російські джерела відзначають, що це частково через передислокацію українських військ на інші ділянки фронту.

"Російські війська, ймовірно, скористаються зниженням української активності на цій ділянці фронту, щоб почати локальні та успішні атаки. Російські сили навряд чи зможуть перевести наступальні зусилля поблизу Бахмута в більш широкі та більш значущі наступальні операції, оскільки російські війська, що групуються навколо Бахмута, є слабкими та неорганізованими", - зазначили в Інституті вивчення війни.

Раніше за даними аналітиків стало відомо, що українські військові під час контрнаступальних дій перетнули залізницю поблизу Андріївки, яка розташована за 10 км від Бахмута.

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