Дуда зробив важливу заяву про підтримку України у війні

Сусідня Польща підтримувала й буде надалі підтримувати Україну, адже президенту-диктатору РФ Володимиру Путіну не можна дозволити перемогти у війні.

Про це польський лідер Анджея Дуду написав на своїй сторінці у мережі X.

"Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Ця підтримка дуже потрібна і сьогодні. Незважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії перемогти", - наголосив Дуда.

Крім того, президент Польщі опублікував відео у другу річницю війни в Україні. Зокрема, кадри візиту до України.

Prezydent @AndrzejDuda: Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2024

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у другі роковини великої війни Кремля проти України також зробив заяву щодо вторгнення.

"Два роки українського героїзму. Два роки російського варварства. Два роки ганьби всім, хто залишився байдужим", - написав він у своєму Twitter (X).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликали Конгрес США не припуститися помилки і виділити допомогу Україні. З його слів, інакше - частина країн задумається над ядерною зброєю.

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