Різав ножем і рубав сокирою: на Одещині чоловік вбив товариша

На Одещині поліцейські затримали жителя Березівки за вбивство товариша. Він завдав знайомому численних ударів ножем та сокирою.

Про випадок повідомили у поліції Одеської області.

"Подія сталася за місцем мешкання потерпілого. Сварку, що виникла між чоловіками у господарському приміщенні, з будинку почула прикута до ліжка жінка. Вона одразу зателефонувала знайомому, а той – до поліції. Прибувши за вказаною заявником адресою, поліцейські виявили у літній кухні тіло господаря, а на подвір’ї – нетверезого гостя", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловіки разом вживали алкогольні напої і під час застілля посварилися. У розпалі конфлікту гість накинувся на господаря з ножем та сокирою, якими завдав йому удари у груди та голову. Потерпілий загинув, попередньо, від крововтрати.

Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Суд задовольнив наше клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тривання під вартою.

Нагадаємо, у Миколаївській області батько зарубав сокирою рідного сина.

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