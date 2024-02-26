Поляки утилизируют рассыпанное украинское зерно на границе

Его учитывают таможни и закрепляют для дальнейшей утилизации.

В Котомыре под Быдгощем завершили сбор украинской кукурузы, которую высыпали из вагонов на путях.

Об этом сообщает PAP.

Как рассказал сотрудник транспортной охранной компании, около 30 тонн не будет собрано. Он подтвердил, что зерно везли из Украины в Марокко.

"Восемь из сорока вагонов были открыты. Вагоны однозначно открыли третьи лица. Таможенные веревки толщиной 8 мм были перерезаны. Таким образом были открыты двойные боковые двери вагонов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что высыпалось от 160 до 180 тонн. Около 30 тонн осталось на земле. Его взвешивают на таможне и закрепляют для дальнейшей утилизации, то есть утилизации или продажи биогаз.

Это украинская кукуруза, которая должна была отплыть в Марокко.

Производство направлено на нарушение статьи 288 Уголовного кодекса, то есть уничтожение имущества.

Блокада польских фермеров – что известно

Польские фермеры, блокирующие на границе с Украиной пункт пропуска "Рава-Русская — Гребенное", рассыпали на дороге шурупы и гвозди.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что поляки, призывающие прийти в страну президента России Владимира Путина и навести "порядок", а также рассыпают украинское зерно – провокаторы.

Министры сельского хозяйства Европейского Союза в Брюсселе обсуждают массовые протесты фермеров. В то же время под окнами у них жгут шины.

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