Выпущена первая в мире летающая монета – видео

Монетный двор Польши создал первую в мире летающую монету по заказу Национального банка Камеруна.

Об этом говорится на сайте Mennica Polska.

Название этой инновационной монеты UFO MP-1766 было вдохновлено ее подобием "летающей тарелки" и способностью медленно вращаться в воздухе, как космический корабль пришельцев. Число 1766 отражает дату основания Польского монетного двора, а также номинал монеты — 1766 камерунских франков (2,91 доллара США).

Хотя ее можно использовать как законное платежное средство, стоимость этого крошечного чуда значительно превышает его официальный номинал. UFO MP-1766 выпущен ограниченным тиражом всего 510 экземпляров по всему миру. Цена предварительного заказа составляет более 1000 долларов США. Прототип монеты был представлен на техническом форуме в Берлине и будет доступен этой весной.

"Мы спрашивали, чем на этот раз удивить участников Технического форума. Мы собрали команду специалистов из разных подразделений компании, в частности маркетинг и производство. Идея была спонтанной: "Давайте сделаем летучую монету. Сначала это звучало как хорошая шутка, но с каждым днем становилось ясно, что мы справились с этой задачей. Мы нашли правильную технологию, и она сработала. Работа прошла гладко, а производство - быстро", — рассказал газете Gazeta Wyborcza Лукаш Карда, директор отдела технического и производственного планирования Польского монетного двора.

Mennica Polska не предоставила слишком много подробностей о технологии UFO MP-1766, но, согласно этой небольшой информации, в инновационную монету встроен небольшой двигатель, который активируется магнитным полем, создаваемым между монетой и специальной базой, входящей в комплект поставки. Это позволяет серебряной монете левитировать и медленно вращаться, как летающая тарелка.

Кроме возможности левитации и футуристического дизайна, UFO MP-1766 также имеет флуоресцентные светящиеся в темноте элементы, что усиливает драматический эффект.

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Mennica Polska – единственная частная организация, разрешающая производство монет и инвестиционной продукции в Польше, а также единственный производитель памятных монет, выпущенных Национальным банком Польши. Чтобы сделать UFO MP-1766 законным платежным средством, а не просто летающим куском серебра, компания решила сотрудничать с "экзотическим" центральным банком.

"Мы не можем просто создать монету, которая поступит в официальный оборот, потому что только центральные банки имеют право выпускать деньги", – сказал Лукаш Карда. "Поэтому существует бизнес-модель установления контактов с экзотическими иностранными банками, в случае с Банком Камеруна".

Напомним, украинцам массово продают фальшивые доллары. Их продают в фиктивных обменниках.

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