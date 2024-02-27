"Выборы" в России: в США прокомментировали предстоящее "голосование"

В Соединенных Штатах Америки считают, что президентские выборы в Российской Федерации не будут свободными и честными.

Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер.

"Я не думаю, что кого-то в мире должно удивить, что эти выборы не будут свободными и честными", — подчеркнул он.

Отмечается, что во время брифинга журналисты спросили, имеет ли Госдеп позицию по поводу предстоящих "выборов" у россиян в связи с смертью диссидента Алексея Навального в тюрьме и недопуском к голосованию "оппозиционного кандидата" Бориса Надеждина.

К слову, Миллер отказался комментировать убийство Навального, который " был близок к освобождению во время обмена пленными". По его словам, в США считают, что " Владимир Путин и российское правительство ответственны за его смерть".

Напомним, ранее помощник госсекретаря Соединенных Штатов по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявлял, что РФ будет продолжать воевать против Украины — пока не увидит результаты президентских выборов в США.

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