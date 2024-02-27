В Чехии сообщили, отправят ли своих солдат в Украину

Чехия не собирается отправлять свои войска в Украину на основе двусторонних соглашений.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с польским коллегой Дональдом Туском, сообщает Ceske Noviny.

По его словам, Чехия готова поддерживать Украину, которую атакует Россия, ведь эта страна борется за безопасность в Европе. Впрочем, в настоящее время Прага не рассматривает отправку своих солдат в Украину. Мол, не нужно искать новые пути, а активнее идти тем, что уже существуют.

В частности, отметил Фиала, лидеры государств в Париже договорились о необходимости ускорения поставок боеприпасов для ВСУ и необходимости усиления производства оружия в Европе.

"Я считаю, что важнейшим месседжем для Европы, мира и России является то, что европейские государства все еще едино и что они готовы не только продолжать поддерживать Украину, но и ускорять и усиливать свою помощь", — добавил чешский премьер.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал важное заявление о войсках Альянса в Украине. По его словам, в настоящее время блок не планирует отправлять воинские части в Украину.

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