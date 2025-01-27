В Киеве переполох из-за воды на станции метро: что произошло

Киевлян шокировал и сильно испугал вид станции метро "Лыбидская" – свод над путями и перроном будто пропитан водой.

Этому не на шутку испугались жители Киева, помня проблемы на соседних станциях на синей ветке, когда из-за подтопления тоннелей почти на 10 месяцев было приостановлено движение поездов.

ТСН.ua выяснял, откуда на станции метро взялась вода и есть ли опасность для пассажиров.

В Киевском метрополитене успокаивают и уверяют, что все, что люди увидели на белом своде станции – это следы от шпатлевки.

"В ночное время суток на станции "Лыбидская" мы выполнили плановые работы по содержанию туннельного свода станции. То есть наши специалисты нанесли там шпатлевку, а следующим этапом – будет побелка. Поэтому нужно успокоить пассажиров – то, что они увидели, это не следы от воды, а следы ремонтных работ", – рассказали ТСН.ua в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Там добавляют, что при выполнении плановых работ подобное можно увидеть на разных станциях метро.

Что касается "Лыбидской", то на другом пути станции уже выполнены и шпатлевка, и побелка. Работе станции ничего не угрожает.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве "заплакала" еще одна станция метро: что планируют делать (видео).

В Киеве на станции метро "Демиевская" появилась вода между рельсами

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