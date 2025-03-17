В вагоне метро Киева устроили "суши-бар": что произошло

В Киеве устроили настоящий перекус роллами в подземке. На одной из линий метрополитена пассажиры поставили посреди вагона стол, покрытый белой скатертью, и поедали за ним суши.

В Сети распространяется видео необычного обеда, за которым с удивлением наблюдают другие пассажиры, которые тоже едут в вагоне.

Пока неизвестно на какой ветке столичной подземки устроили поедание суши, потому что открытые участки есть как на красной, так и на зеленой линии метрополитена. Но некоторые из пользователей соцсетей утверждают, что это происходило на открытом участке метро между станциями "Лесная" и "Днепр".

Кадры трапезы в метро/Социальные сети

В полиции Киевского метрополитена ТСН.ua рассказали, что проверяют, где именно это случилось.

"Обращений или жалоб от пассажиров в полицию не поступало. Судя по видео, пассажиры только едят роллы, алкоголь не распивают, поэтому правонарушений здесь нет", – отмечают в полиции.

В Сети добавляют, что раскладной столик в вагоне может быть очередным креативом от столичных блоггеров, решивших снять что-то необычное в столичной подземке.

Кадры трапезы в метро/Социальные сети

Напомним, что в правилах пользования Киевским метрополитеном пассажирам запрещается: "употреблять на станциях метрополитена и в вагонах поездов мороженое, другую еду, напитки, которые могут испачкать других пассажиров".

Ранее ТСН.ua рассказывал о переполохе в Киеве из-за воды на станции метро: что произошло.

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