"Длинный Нептун": эксперт сообщил, сколько ракет в месяц может производить Украина

Максимальные цели для Украины – выйти на объемы производства хотя бы 100 единиц в месяц.

В настоящее время Украина может производить около 10 ракет "Длинный Нептун" в месяц.

Об этом в комментарии "КИЕВ24" сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Длинный Нептун": реалистичное количество для нас — производство около 10 ракет в месяц. Максимальные цели для Украины – выйти на объемы производства хотя бы 100 единиц в месяц. Но мы должны понимать, что сегодня это может быть достаточно амбициозная и сложная цель", – говорит авиационный эксперт.

Также Долинце считает, что у Украины нет ни с кем согласовывать цели для ударов, тем более, если это касается вооружения нашей разработки.

Напомним, что "Длинный Нептун" — летит на тысячу километров. На днях Зеленский упомянул об успешном применении ракеты. Как предполагает Forbes, речь идет об атаке на нефтеперерабатывающий завод россиян в Туапсе.

Справка: "Длинный Нептун" — это модификация крылатой ракеты Р-360 "Нептун", которые раньше тоже усовершенствовали для поражения целей на больших расстояниях. Ракета Р-360 "Нептун" массой 870 кг имеет боевую часть весом 150 кг. Дальность пуска – до 280 километров. Подробные характеристики новой дальнобойной ракеты пока неизвестны.

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