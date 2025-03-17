Штраф за низкую скорость движения: где предусмотрен

В Германии водителей могут оштрафовать за езду с низкой скоростью. Речь идет о движении по местным автобанам.

Штраф за нарушение предусмотрен германским законодательством, сообщает ACV.

Как известно, опасность на дороге может создать не только превышение скорости. Да, слишком медленное движение немецкими автобанами также несет серьезную угрозу.

"В соответствии с Правилами дорожного движения, никто не имеет права без уважительной причины ездить так медленно, что препятствует движению транспорта. Поэтому может быть наложен штраф в размере 20 евро", — говорится в сообщении.

Минимальная скорость движения автобанами не установлена, впрочем, полиция должна реагировать на манеру езды, которая мешает другим участникам движения. Серьезная разница в темпе движения автомобилей чревата ДТП. В связи с этим нарушитель будет оштрафован.

В заключение советуем учитывать такие особенности, планируя поездку за границу автомобилем, чтобы соблюдать безопасность движения и избежать штрафа.

Напомним, автомобильная культура в Украине имеет глубокие корни, однако не все традиции водителей соответствуют закону. Некоторые привычные жесты на дороге, такие как благодарность или прощение с помощью аварийной сигнализации, могут привести к серьезным последствиям. Эксперты напоминают, что за неправильное использование "аварийки" можно получить штраф или даже потерять водительское удостоверение.

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