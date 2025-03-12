Водители, будьте внимательны: за зимние шины могут оштрафовать

При повышении температуры водителям без всесезонной резины следует заменить зимние шины на летние, чтобы избежать штрафа.

Об этом пишет "Автотема".

Безопасная эксплуатация шин по правилам ПДД. Чтобы соответствовать нормам ПДД, глубина протектора шин должна быть не менее 1,6 мм для легковых авто и 2,0 мм для грузовиков и автобусов. Также в правилах рекомендуется использовать зимнюю резину до 31 марта, после чего с 1 апреля можно устанавливать летнюю.

Использование зимней резины в теплое время года опасно и неэкономично. Это приводит к увеличению тормозного пути, ухудшению управляемости, быстрому износу протектора и повышенному потреблению горючего. Зимние шины эффективны только при температурах до +7°C, поэтому, если среднесуточная температура превышает +5°C, следует переходить на летнюю резину.

На сегодня в Украине закон не предусматривает наказание за езду на зимних шинах летом, но если их протектор изношен, штраф будет составлять 20-40 необлагаемых налогом минимумов. При повторном нарушении возможно лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно "переобувать" авто.