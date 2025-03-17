Штраф за низьку швидкість руху: де передбачений

У Німеччині кермувальників можуть оштрафувати за їзду з низькою швидкістю. Йдеться про рух місцевими автобанами.

Штраф за порушення передбачений німецьким законодавством, повідомляє ACV.

Як відомо, небезпеку на дорозі може створити не лише перевищення швидкості. Так, занадто повільний рух німецькими автобанами також несе серйозну загрозу.

"Відповідно до Правил дорожнього руху, ніхто не має права без поважної причини їздити так повільно, що перешкоджає руху транспорту. Тому може бути накладений штраф у розмірі 20 євро", - йдеться у повідомленні.

Мінімальна швидкість руху автобанами не встановлена, втім поліція має реагувати на манеру їзди, яка заважає іншим учасникам руху. Серйозна різниця у темпі руху автомобілів загрожує ДТП. З огляду на це порушника буде оштрафовано.

Насамкінець, радимо враховувати такі особливості, плануючи поїздку за кордон автомобілем, аби дотримуватися безпеки руху й уникнути штрафу.

Нагадаємо, автомобільна культура в Україні має глибоке коріння, проте не всі традиції водіїв відповідають закону. Деякі звичні жести на дорозі, такі як подяка або вибачення за допомогою аварійної сигналізації, можуть призвести до серйозних наслідків. Експерти нагадують, що за неправильне використання "аварійки" можна отримати штраф або навіть втратити водійське посвідчення.

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