Російський агент шукав "шпарини" у ППО Одеси, але попався СБУ (фото)

Ворожим агентом виявився 21-річний місцевий безробітний, який шукав швидкого заробітку у телеграм-каналах.

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб, який готував координати для нових повітряних ударів по Одесі. Під прицілом ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Російський агент намагався виявити і передати ворогу координати радіолокаційних станцій ЗСУ, щоб під час атаки окупанти могли "пробити" українську ППО.

Крім того, фігурант встановлював приховані камери, щоб отримати інформацію про фактичне перебування українських військових на пунктах тимчасового або постійного базування.

Так, одну з камер зловмисник замаскував навпроти центрального входу до адмінбудівлі СБУ. Зняті кадри ворожий агент завантажував на мобільний телефон, а далі через месенджер відправляв своєму російському куратору.

Контррозвідка СБУ викрила поплічника ворога, задокументувала його злочини і затримала. Водночас уккраїнська спецслужба провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони.

Російським агентом виявився 21-річний місцевий безробітний, який шукав швидкого заробітку у телеграм-каналах. Там його і завербували росіяни, які дали відповідні завдання.

Під час обшуків у затриманого було вилучено відеокамери із флешносіями, телефон та сім-карти, які чоловік періодично міняв для конспірації зв’язку з ворогом.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала російського агента, який шукав "шпарини" у ППО Одеси / Фото: СБУ

СБУ затримала російського агента, який шукав "шпарини" у ППО Одеси / Фото: СБУ

СБУ затримала російського агента, який шукав "шпарини" у ППО Одеси / Фото: СБУ

До слова, раніше СБУ затримали агентку ФСБ Росії, яка готувала подвійний вибух в одному з житлових масивів Миколаєва.