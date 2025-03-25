Грип у Києві забрав життя ще 13 людей: що відомо про пацієнтів

В Києві за минулий тиждень від ускладнень грипу зареєстровано 13 смертей. За словами медиків, більшість померлих захворіли саме на грип А та мали супутні хвороби з ускладненнями.

Як повідомив ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, 9 з 13 летальних випадків було зафіксовано у Свято-Михайлівській клінічній лікарні столиці (колишня Жовтнева).

"У десяти пацієнтів був грип А, у двох – грип Б та у одного коронавірус. Більшість серед померлих жінки – восьмеро та четверо чоловіків. Наймолодшому пацієнту було 50 років – окрім грипу, чоловік страждав ожирінням та мав хронічне захворювання легень. Наймолодшій жінці було 52 роки. Всім іншим за 60, 70 та 80 років. В усіх пацієнтів окрім грипу були ускладнення пов’язані з хронічним захворюваннями: легень, печінки, онкологія та ішемічна хвороба серця. Наприклад, у чотирьох померлих були ускладнення через цукровий діабет", – розповідає ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ".

Фахівець зауважує, що незважаючи на сумну статистику з летальними випадками, зараз у Києві спостерігається спад захворюваності на грип. Медики сподіваються, що за тиждень ситуація має нормалізуватися, адже київські школярі з 24 березня пішли на тижневі канікули.

"За минулий тиждень у Києві було зареєстровано 15487 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, а на попередньому їх було 19390. У порівнянні з попереднім тижнем маємо показники на 20% нижчі. Хвороба йде на спад. Діти становлять 56,6% від загальної кількості хворих, на попередньому тижні – 57,2%. Захворюваність серед школярів знизилася на 26%. Тож сподіватимемось, що шкільні канікули розірвуть ланцюжок розповсюдження інфекції", – додає Сергій Чумак.

Раніше ТСН.ua розповідав про хворобу, яка небезпечніша за коронавірус: у Києві вже шестеро людей померли від дивного грипу.

Новини ТСН 16:00 18 березня. Стрілянина в ТРЦ, сафарі на дітей і ГРИП лютує

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