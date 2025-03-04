У Києві вирує смертельний грип: які симптоми та що радять медики

Київ знову атакує грип і ГРВІ. За тиждень у столиці зареєстровано майже 21 тисячу нових випадків захворювання. Лікарі зазначають, що у порівнянні з минулим тижнем, зросла кількість госпіталізацій серед дорослих та дітей.

За словами Сергія Чумака, головного санітарного лікаря Києва, на попередньому тижні кількість нових випадків захворювання становила 16471 особу. Тобто спостерігається збільшення рівня захворюваності на 27%, але поки ця цифра не перевищує епідпоріг, хоча до нього вже дуже близько.

Грип витісняє коронавірус

Фахівець додає, що кияни страждають саме від грипу, а коронавірус зараз слабшає і відходить на другий план. На минулому тижні COVID-19 було зареєстровано лише у 27 осіб, а на позаминулому – у 37 осіб.

"Спостерігається тенденція до зменшення коронавірусу у Києві, а от захворюваність на грип та ГРВІ зростає. Також маємо ріст госпіталізацій серед хворих на грип та ГРВІ, як серед дітей, так і дорослих – 574 особи на минулому тижні були госпіталізовані до лікарень, з них 356 діти. Зростає кількість важких випадків хвороби, коли люди потребують саме госпіталізації", – розповідає ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ".

Які симптоми хвороби?

За словами фахівця, симптоми грипу – підвищення температури, озноб, а пізніше з’являється кашель та може доєднатися нежить.

"Грип починається з ознобу та температури, яка піднімається до 39 градусів та тримається добу. Трішки менша температура може бути два-три дні, а сама хвороба триває до двох тижнів. За перших симптомів рекомендуємо людям одразу звертатися до сімейного лікаря, який проведе діагностику та призначить адекватне лікування. Щодо профілактики грипу, то варто завчасно зробити вакцинацію від грипу. Треба регулярно провітрювати приміщення, мити руки після вулиці та транспорту, користуватися антисептиком та уникати масового скупчення людей. Якщо людина вже захворіла – менше контактувати з оточуючими та носити захисну маску", – радить Сергій Чумак.

20 смертей від грипу

За словами головного санлікаря Києва, на минулому тижні у столиці був зафіксований один летальний випадок, від ускладнень захворювання на грип.

"Відомо, що це особа похилого віку. Загалом за цей епідеміологічний сезон – це вже 20 смертельний випадок по Києву. В основному всі померлі – люди похилого віку, які мали супутні хвороби", – додає Сергій Чумак.

Порятують шкільні канікули

За словами Сергія Чумака, за рахунок суттєвого потепління, на наступному тижні ситуація з захворюваністю на грип та ГРВІ може бути на такому ж високому рівні.

"Якщо матимемо показники, як на минулому тижні, то, можливо, дійдемо до епідеміологічного порогу, але навряд чи зможемо його переступити. Тим більше, що наприкінці березня у дітей розпочинаються шкільні канікули, а це значно вплине на епідеміологічну ситуацію – діти будуть менше між собою спілкуватися. А на цьому тлі показники захворюваності на грип будуть зменшуватися", – прогнозує Сергій Чумак.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві виявили перший випадок вірусу з Китаю: чим він небезпечний і що радять лікарі.

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