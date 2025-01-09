Новий вірус із Китаю вже у Києві: хвороба "косить" українців

Інфекція може бути особливо небезпечною для немовлят, літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом.

Нова зараза з Китаю вже з'явилась у Києві. Не встигли українці забути про ковід, як у столиці виявили перший випадок метапневмовірусу. Чим він небезпечний і що радять лікарі? Головний санлікар столиці розповів, як вберегтися та в якому стані зараз перший інфікований. Усі деталі – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Зараза з Китаю

Українські медики забили тривогу через спалах метапневмовірусу (HMPV), який може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку. Про проблему заговорили, бо вірус набирає обертів у світі.

В Україні від початку епідсезону вже зареєстровано 14 офіційно підтверджених випадків. Хвороба небезпечна для маленьких дітей, людей похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою.

Що відомо про HMPV

Орієнтовний інкубаційний період вірусу – від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому – 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

Відомо, що зараження відбувається крапельним шляхом та може статися повторно. Захворювання частіше є легким (нежить, кашель), але можливий тяжкий перебіг із розвитком дихальної недостатності, тому потрібно бути обережними та звертатися до лікарів.

Як виявляють небезпечний вірус

За словами Сергія Чумака, головного санітарного лікаря Києва, метапневмовірус належить до респіраторної групи.

"Такі віруси завжди були, є і будуть. Періодично вони фіксуються у Києві, особливо під час епідеміологічного сезону, як зараз. Торік у нашій вірусологічній лабораторії було виявлено лише один випадок метапневмовірусу. Тут варто зазначити, що лабораторні дослідження проводяться вибірково – дозорні лікувальні заклади привозять нам зразки та ми досліджуємо матеріал, як на грип, так і на метапневмовірус", – пояснив Чумак.

Перший випадок HMPV зафіксовано у Києві

Сергій Чумак додав, що минулого тижня фахівці лабораторії виявили метапневмовірус у зразках мешканця столиці. Поки це єдиний випадок у Києві. Пацієнтом виявився чоловік, але медики не розголошують його точний вік.

"Чоловік – мешканець Києва. Він нікуди за кордон не виїжджав, перебував у Києві. Зараз ця людина більш-менш нормально почувається. Тяжкого перебігу хвороби немає. Чоловік звернувся до лікаря за медичною допомогою. Медичний заклад є дозорним і зразки його матеріалів потрапили до нас на дослідження. За минулий тиждень це перший випадок виявлення HMPV у Києві, один з 14 лабораторно підтверджених в Україні", – зазначив Сергій Чумак.

Можливі ускладнення перебігу хвороби

Головний санлікар Києва погоджується, що непідтверджених випадків може бути більше, бо люди не завжди звертаються по медичну допомогу та надають зразки на дослідження. Пацієнти можуть переносити вірус у легкій формі, але відомо, що можливі й ускладнення, як від будь-якого респіраторного захворювання – грипу, коронавірусу чи ГРВІ.

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"Можливі ускладнення. Якщо захворіла маленька дитина, або через ослаблений імунітет, у людей похилого віку. У таких випадках метапневмовірус може бути небезпечним. Вберегтися від хвороби можна завдяки вакцинації, як від ковіду та грипу, у такому разі хвороба протікає легше. Але наразі тяжких хворих на HMPV у Києві немає", – пояснив фахівець.

Профілактика інфекції

Щодо профілактики, то, за словами Сергія Чумака, тут правила прості – як це було і під час епідемії коронавірусу та ГРВІ.

"Потрібно уникати масового скупчення людей, не контактувати з явно хворими особами, а якщо вже захворіли, то залишайтеся вдома і звертайтеся по допомогу до лікаря. Звісно, якщо вам треба до лікарні чи владнати якісь інші справи, то потрібно одягати захисну маску. Якщо хворієте вдома, то треба регулярно провітрювати приміщення, робити вологе прибирання та обов’язково мити руки після вулиці та транспорту", – порадив Сергій Чумак.

Китайський вірус

Лікарка-епідеміологиня Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook писала про перші в сезоні зафіксовані випадки цього вірусу в Україні. За її словами, зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, інкубаційний період складає від 3 до 6 днів, а тривалість захворювання не перевищує десяти діб.

Водночас Голубовська каже, що найчастіше зустрічаються дві форми хвороби — легка (нежить та кашель) та важка, яка може призвести до важкої дихальної недостатності. Для підтвердження діагнозу пацієнтам потрібно проводити тестування на виявлення цієї хвороби.

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Лікарка зазначає, що за появи перших симптомів — нежить, кашель, задишка — необхідно звернутися до спеціаліста. У випадках погіршення стану фахівчиня радить пацієнтам не зволікати та погоджуватися на госпіталізацію.

Голубовська також акцентувала, що звичайна профілактика інфекції полягає в уникненні або ж зменшенні ризиків повітряно-крапельного передавання вірусу. Це обмеження контактування із хворими на респіраторні захворювання, миття рук, провітрювання приміщень, вологе прибирання. Все це, звичайно, не гарантує 100-відсоткову безпеку, але рівень ризиків залежить від дози збудника, що "нападає": чим вона менша, тим більше шансів на легкий перебіг хвороби, пояснила лікарка.

Сплеск вірусу в Китаї

Нещодавно у Китаї було зафіксовано значний спалах метапневмовірусу HMPV, який переважно вражає дітей у північних регіонах. Цей вірус спричиняє симптоми, схожі на застуду або грип, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та загальна слабкість. Про це пише The Independent.

Хоча зазвичай хвороба проходить у легкій формі, у певних груп ризику вона може призводити до важких ускладнень, таких як пневмонія. До цих груп належать немовлята, літні люди та ті, хто має ослаблений імунітет.

Цей респіраторний вірус був уперше ідентифікований у 2001 році. Він передається повітряно-крапельним шляхом або через контакт із забрудненими поверхнями.

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На сьогодні специфічної вакцини чи ліків проти метапневмовірусу не існує, тому лікування переважно зосереджене на знятті симптомів. Зростання захворюваності HMPV у Китаї збігається з зимовим сезоном, коли холодна погода та перебування людей у закритих приміщеннях сприяють активному поширенню респіраторних вірусів.

Національна адміністрація Китаю з контролю та профілактики захворювань зазначила, що кількість випадків респіраторних інфекцій, зокрема HMPV, значно зросла цієї зими. Попри це, китайська влада називає ситуацію типовим сезонним спалахом.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що захворювання цієї зими менш важкі та мають менший масштаб, ніж торік. Уряд активно впроваджує програми моніторингу, зокрема відстеження випадків пневмонії невідомого походження. У деяких лікарнях запроваджено додаткові заходи контролю, щоб не допустити повторення хаосу, який спостерігався під час початку пандемії Covid-19.

Вірус шириться світом

На тлі цієї ситуації сусідні країни уважно стежать за розвитком подій у Китаї. Гонконг уже повідомив про кілька випадків HMPV, а Камбоджа та Тайвань попереджають своїх громадян про ризики, пов’язані з цим вірусом.

У Тайвані зазначили, що HMPV становить найбільшу небезпеку для дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами. Водночас в Індії офіційні особи намагаються заспокоїти громадськість та запевняють, що цей вірус схожий на інші респіраторні віруси, які традиційно циркулюють у зимовий період.

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ЗМІ повідомляють, що метапневмовірус із геометричною прогресією шириться світом. За даними МОЗ Індії, в країні захворіло вже двоє дітей.

Респіраторний вірус hMPV із Китаю дістався і Казахстану. Хоча ВООЗ поки не класифікувала спалах метапневмовіруса в Китаї як глобальну загрозу, зростання випадків змусило посилити заходи моніторингу. Місцева влада прагне уникнути повторення кризи, подібної до початку пандемії коронавірусу.

Походження Covid-19

А тим часом згадали й про ковід. У Конгресі США заявили, що коронавірус має лабораторне походження. Він, скоріш за все, був створений у китайській лабораторії за фінансової підтримки США. Також остаточно оголошено, що сам вірус є штучним. Про це заявив американський підкомітет з коронавірусної пандемії.

За інформацією джерела, співробітники Уханьського інституту вірусології проводили досліди з посилення функцій вірусів, включно з їхніми генетичними модифікаціями, та не дотримувалися при цьому правил біобезпеки. Вірус має біологічні характеристики, які не були виявлені в природі. Крім того, вірус під час природного виникнення пандемії має декілька осередків, а не один як в ситуації з ковідом. Також зазначається, що дослідники Уханьського інституту вірусології захворіли на вірус, схожий на COVID, восени 2019 року, за кілька місяців до того, як COVID-19 був виявлений.

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