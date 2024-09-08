У Китаї виявили новий вірус, який вражає мозок

Вчені виявили в Китаї новий вірус, що передається кліщами, який може заражати людей. У деяких випадках він здатний вражати мозок.

Про це повідомляє Live Science.

Патоген отримав назву вірус водно-болотних угідь (WELV), вперше його виявили у пацієнта, який проходив лікування у місті Цзіньчжоу у червні 2019 року.

61-річний чоловік розповів лікарям, що у парку його вкусив кліщ. Прийом антибіотиків не полегшив симптоми, що вказувало на те, що інфекція не була викликана бактеріями.

Аналіз ДНК і РНК у крові чоловіка виявив ортонаівірус, що ніколи раніше не зустрічався — групу споріднених вірусів, до якої входять кілька вірусів, що переносяться кліщами.

Раніше WELV не зустрічався ні у людей, ні у тварин. Після виявлення вірусу в крові пацієнта лікарні дослідники вирушили на його пошуки у кліщів та тварин на півночі Китаю, зокрема у водно-болотному парку, який відвідав чоловік.

Вчені зібрали аналізи сотні пацієнтів, у яких протягом місяця після укусу кліща піднялася температура. 20 із них показали позитивний результат на вірус. Троє були також інфіковані іншими інфекціями, що передаються кліщами, але 17 – лише WELV.

Раніше повідомлялося, що світі почастішали випадки захворювання на норовірус. Йдеться про інфекцію, яку не вбиває спиртовий гель.

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