В Китае обнаружили новый вирус, поражающий мозг

Ученые обнаружили в Китае новый вирус, передающийся клещами, который может заражать людей. В некоторых случаях он способен поражать мозг.

Об этом сообщает Live Science.

Патоген получил название вирус водно-болотных угодий (WELV), впервые был обнаружен у пациента, который проходил лечение в городе Цзиньчжоу в июне 2019 года.

61-летний мужчина рассказал врачам, что в парке его укусил клещ. Прием антибиотиков не облегчил симптомы, что указывало на то, что инфекция не была вызвана бактериями.

Анализ ДНК и РНК в крови мужчины обнаружил никогда ранее не встречавшийся ортонаивирус — группу родственных вирусов, в которую входят несколько вирусов, переносимых клещами.

Раньше WELV не встречался ни у людей, ни у животных. После обнаружения вируса в крови пациента больницы исследователи отправились на его поиски у клещей и животных на севере Китая, в частности, в водно-болотном парке, который посетил мужчина.

Ученые собрали анализы сотни пациентов, у которых за месяц после укуса клеща поднялась температура. 20 из них показали положительный результат вирусу. Трое были также инфицированы другими инфекциями, передающимися клещами, но 17 – только WELV.

Ранее сообщалось, что в мире участились случаи заболевания норовирусом. Речь идет об инфекции, которую не убивает спиртовой гель.

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