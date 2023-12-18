В мире распространяется опасный вирус: антисептик не спасет

В этом году из-за отсутствия сильных морозов оживились вирусы.

В мире участились случаи заболевания норовирусом. Речь идет об инфекции, которую не убивает спиртовой гель.

Об этом пишет Express.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. Его труднее вывести из рук, если был контакт с вирусом и эксперты в области здравоохранения предупреждают, что дезинфицирующее средство для рук часто не в состоянии удалить все частицы из кожи.

Учитывая, с какой легкостью он передается при контакте с больным человеком или с загрязненными бытовыми предметами, через инфицированную пищу или воду, становится ясно, что идеальной средой для его распространения являются общественные места с большим скоплением людей.

Медики обнаружили шесть ключевых симптомов, которые могут свидетельствовать о том, что у вас норовирус:

тошнота

рвота

диарея

высокая температура

головная боль

боли в руках и ногах

Как лечить

Большинство случаев норовируса можно лечить на дому, утверждают эксперты. Самое главное, по их словам, – отдыхать и пить много жидкости. Симптомы начнут исчезать через несколько дней.

Избегать общения

Если у вас появились симптомы инфекции, вам не следует вступать в контакт с другими людьми в течение двух дней после их прекращения, поскольку в настоящее время вы самые заразные, отмечают медики.

Профилактика

По словам экспертов, соблюдение правил гигиены рук действительно важно. Частое мытье рук с мылом – лучший способ остановить распространение этой инфекции.

Напомним, в Украине из-за гриппа и острых вирусных респираторных инфекций объявлять общенациональный карантин не планируют. Ввести ограничения могут только в отдельных регионах.

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