Світом шириться небезпечний вірус: антисептик не врятує

Цього року через відсутність сильних морозів пожвавилися віруси.
У світі почастішали випадки захворювання на норовірус. Йдеться про інфекцію, яку не вбиває спиртовий гель.
Про це пише Express.
Норовірус викликає гостру кишкову інфекцію. Його важче вивести з рук, якщо був контакт з вірусом, і експерти в галузі охорони здоров’я попереджають, що дезінфікуючий засіб для рук часто не в змозі видалити всі частинки зі шкіри.
З огляду на те, з якою легкістю він передається під час контакту з хворою людиною або із забрудненими побутовими предметами, через інфіковану їжу або воду, стає зрозумілим, що ідеальним середовищем для його поширення є громадські місця з великим скупченням людей.
Медики виявили шість ключових симптомів, які можуть свідчити про те, що у вас норовірус:
- нудота
- блювання
- діарея
- висока температура
- головний біль
- болі в руках і ногах
Як лікувати
Більшість випадків норовірусу можна лікувати вдома, стверджують експерти. Найголовніше, за їхніми словами, – відпочивати і пити багато рідини. Симптоми почнуть зникати через кілька днів.
Уникати спілкування
Якщо у вас з’явилися симптоми інфекції, вам не слід вступати в контакт з іншими людьми протягом двох днів після їхнього припинення, оскільки в цей час ви найзаразніші, зазначають медики.
Профілактика
За словами експертів, дотримання правил гігієни рук справді важливе. Часте миття рук із милом – найкращий спосіб зупинити поширення цієї інфекції.
Нагадаємо, в Україні через грип та гострі вірусні респіраторні інфекції оголошувати загальнонаціональний карантин не планують. Ввести обмеження можуть тільки в окремих регіонах.
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