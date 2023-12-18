Світом шириться небезпечний вірус: антисептик не врятує

Цього року через відсутність сильних морозів пожвавилися віруси.

У світі почастішали випадки захворювання на норовірус. Йдеться про інфекцію, яку не вбиває спиртовий гель.

Про це пише Express.

Норовірус викликає гостру кишкову інфекцію. Його важче вивести з рук, якщо був контакт з вірусом, і експерти в галузі охорони здоров’я попереджають, що дезінфікуючий засіб для рук часто не в змозі видалити всі частинки зі шкіри.

З огляду на те, з якою легкістю він передається під час контакту з хворою людиною або із забрудненими побутовими предметами, через інфіковану їжу або воду, стає зрозумілим, що ідеальним середовищем для його поширення є громадські місця з великим скупченням людей.

Медики виявили шість ключових симптомів, які можуть свідчити про те, що у вас норовірус:

нудота

блювання

діарея

висока температура

головний біль

болі в руках і ногах

Як лікувати

Більшість випадків норовірусу можна лікувати вдома, стверджують експерти. Найголовніше, за їхніми словами, – відпочивати і пити багато рідини. Симптоми почнуть зникати через кілька днів.

Уникати спілкування

Якщо у вас з’явилися симптоми інфекції, вам не слід вступати в контакт з іншими людьми протягом двох днів після їхнього припинення, оскільки в цей час ви найзаразніші, зазначають медики.

Профілактика

За словами експертів, дотримання правил гігієни рук справді важливе. Часте миття рук із милом – найкращий спосіб зупинити поширення цієї інфекції.

Нагадаємо, в Україні через грип та гострі вірусні респіраторні інфекції оголошувати загальнонаціональний карантин не планують. Ввести обмеження можуть тільки в окремих регіонах.

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