Украина завоевала 22-е "золото" на Паралимпиаде-2024

Владислав Епифанов с рекордом Паралимпийских игр триумфовал в гребле на байдарках и каноэ.

Украина завоевала 22-ю золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Владислав Епифанов стал чемпионом в гребле на байдарках и каноэ.

Он выборов "золото" в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров (класс VL3). Украинец финишировал первым с результатом 47,49 секунды – это рекорд Паралимпийских игр.

В борьбе за золотую медаль Владислав опередил британца Джека Айерса (47,87 секунды) и новозеландца Питера Коувена (48,28 секунды).

Для 25-летнего Епифанова это дебютная Паралимпиада в карьере. Он принес Украине первое "золото" на Играх в Париже в гребле на байдарках и каноэ.

Теперь в копилке сборной Украины 81 медаль на Паралимпиаде-2024: 22 золотые, 27 серебряных и 32 бронзовые.

Украина находится на седьмом месте в медальном зачете и занимает пятую позицию по количеству выигранных наград.

Отметим, что сегодня, 8 сентября, последний день соревнований. Церемония закрытия Паралимпийских игр-2024 состоится сегодня в 21:00 и продлится около трех часов.

Украину на Паралимпиады в Париже представляли 140 атлетов, которые соревновались в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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