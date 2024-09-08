Генерал США Ходжес рассказал, кто свергнет Путина с престола

Находящиеся в ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина олигархи могут начать противодействовать ему и отстранить его от власти, если он не остановит войну в Украине.

Такое мнение высказал The Sun бывший командующий армией США генерал-лейтенант Бен Ходжес.

В начале российского вторжения в Украину Запад наложил жесткие санкции на российских олигархов, запретив им уезжать за границу и заморозив их активы. Это привело к срыву многих международных соглашений и оставило их без финансовых ресурсов. Генерал Ходжес считает, что эти санкции могут стать ключевым фактором в падении Путина, поскольку олигархи сильно недовольны подобными ограничениями.

Генерал Ходжес считает, что российские олигархи со временем могут устать от ограничений, наложенных на их финансовые ресурсы, что может привести к изменениям. Он считает, что когда олигархи не смогут осуществлять свои желания, такие как поездки в любовницы или отправка детей в престижные школы, они могут проявить недовольство и возможно даже принять меры против Путина.

Он рассказал, что следует продолжать давление на Россию и ее олигархов. Он подчеркнул, что нужно изолировать Россию дипломатически, экономически, политически и военно. Поражение России должно стать стратегической целью и для этого следует сделать все возможное.

Ходжес считает, что один из способов устранить Путина — настроить против него его собственных граждан. Он отмечает, что хотя на президентских выборах в марте Путин получил 87% голосов, изменения могут произойти быстро, если доверие к нему начнет уменьшаться. Ходжес считает, что россияне должны сами решить, когда им хватит, и хотя у России нет масштабных протестов, как в Минске или Тегеране, возможные изменения могут произойти в будущем.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения упоминание о деятельности в России стало токсичным. Российские миллиардеры активно удаляют из биографий связи с агрессором и пытаются улучшить свою репутацию, даже если продолжают владеть активами в России во избежание санкций Запада.

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