В Германии транспортируют арестованные автомобили друга Путина: видео

Общая стоимость роскошных авто, изъятых у олигарха, составляет не менее 5,4 млн евро.

Конвой с арестованными в Германии автомобилями российского олигарха и друга Путина Алишера Усманова растянулся на десятки метров.

Об этом свидетельствует опубликованное немецким изданием Bild видео.

На опубликованных кадрах видно, как пять автовозов транспортируют семь роскошных автомобилей, изъятых у олигарха, в Мюнхен. Их общая стоимость составляет не менее 5,4 млн евро.

Колонна под конвоем полиции растянулась по дороге на несколько десятков метров.

В Германии транспортируют арестованные автомобили друга Путина

Запись была сделана в баварском курортном городке Роттах-Эгерн. Здесь, на берегу озера Тегернзе в Альпах, расположена вилла олигарха.

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Еще 28 февраля 2022 в ответ на российское вторжение в Украину ЕС внес Усманова в черный список, наложив на него запрет на въезд и заморозив все его активы. Власти ЕС заявили, что Алишера Усманова называют "одним из любимых олигархов Путина"

В Германии Усманов подозревается в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Напомним, немецкая полиция, налоговые следователи и таможенные агенты провели 5 октября рейд на вилле подсанкционного россиянина Алишера Усманова.

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