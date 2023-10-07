В Германии транспортируют арестованные автомобили друга Путина: видео

Общая стоимость роскошных авто, изъятых у олигарха, составляет не менее 5,4 млн евро.
Конвой с арестованными в Германии автомобилями российского олигарха и друга Путина Алишера Усманова растянулся на десятки метров.
Об этом свидетельствует опубликованное немецким изданием Bild видео.
На опубликованных кадрах видно, как пять автовозов транспортируют семь роскошных автомобилей, изъятых у олигарха, в Мюнхен. Их общая стоимость составляет не менее 5,4 млн евро.
Колонна под конвоем полиции растянулась по дороге на несколько десятков метров.
Запись была сделана в баварском курортном городке Роттах-Эгерн. Здесь, на берегу озера Тегернзе в Альпах, расположена вилла олигарха.
Еще 28 февраля 2022 в ответ на российское вторжение в Украину ЕС внес Усманова в черный список, наложив на него запрет на въезд и заморозив все его активы. Власти ЕС заявили, что Алишера Усманова называют "одним из любимых олигархов Путина"
В Германии Усманов подозревается в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Напомним, немецкая полиция, налоговые следователи и таможенные агенты провели 5 октября рейд на вилле подсанкционного россиянина Алишера Усманова.
Читайте также: