У Німеччині транспортують заарештовані автівки друга Путіна: відео

Загальна вартість розкішних авто, вилучених в олігарха, становить не менш, ніж 5,4 млн євро.

Конвой із заарештованими у Німеччині автомобілями російського олігарха та друга Путіна Алішера Усманова розтягнувся на десятки метрів.

Про це свідчить опубліковане німецьким виданням Bild відео.

На опублікованих кадрах видно, як п’ять автовозів транспортують сім розкішних автівок, які було вилучено в олігарха, до Мюнхена. Їхня загальна вартість становить не менш, ніж 5,4 млн євро.

Колона під конвоєм поліції розтяглася дорогою на кілька десятків метрів.

У Німеччині транспортують заарештовані автівки друга Путіна

Запис було зроблено у баварському курортному містечку Роттах-Егерн. Тут, на березі озера Тегернзе в Альпах, розташована вілла олігарха.

Ще 28 лютого 2022 року у відповідь на російське вторгнення в Україну ЄC вніс Усманова до чорного списку, наклавши на нього заборону на в'їзд та заморозивши всі його активи. У владі ЄС заявили, що Алішера Усманова називають “одним із улюблених олігархів Путіна”

У Німеччині Усманов підозрюється у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, німецька поліція, податкові слідчі та митні агенти провели 5 жовтня рейд у віллі підсанкційного росіянина Алішера Усманова.

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