Никита Добрынин впервые прокомментировал причины развода с Дашей Квитковой: "Такое случается"

Телеведущий Никита Добрынин впервые прокомментировал свой развод с блоггершей Дашей Квитковой.

В июне этого года пара официально разорвала свои отношения, длившиеся почти три года. Однако долго Добрынин не комментировал причины, по которым они с Квитковой приняли такое непростое решение.

Так, как выразился ведущий, супруги не смогли справиться с кризисом в отношениях. К тому же к определенным проблемам в личном добавились стрессы из-за полномасштабной войны в Украине.

"Такое случается иногда. Война, стрессы, другие кризисы, которые случаются в пары. По-разному пары их проходят. Главное, чтобы вы были счастливы", — сказал Добрынин в "Невероятных правде о звездах".

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Никита и Даша остались в хороших отношениях ради воспитания своего двухлетнего сына Льва. По словам шоумена, иногда это удается непросто, но они с бывшей женой пытаются сделать все для того, чтобы их сын чувствовал себя счастливым.

"Мы поровну берем на себя ответственность за сына. Мы оба родителя и мы должны находить выходы из разных ситуаций. Потому что здесь речь идет не о твоем эго, а речь именно о ребенке. Это не просто, но это заслуга обоих", — добавил он. шоумен.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, что недавно Никиту Добрынина заметили в компании другой известной блоггерши. Пара вместе появилась на музыкальной премии, чем вызвала слухи о романтических отношениях.

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