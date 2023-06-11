Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись

Телеведущий Никита Добрынин и блогерша Даша Квиткова официально больше не муж и жена.

После двух лет в браке пара окончательно разорвала свои отношения. Об этом Даша сообщила в своих Instagram-stories, отвечая на вопросы поклонников. Блогерша отметила, что после развода они с экс-супругом сохраняют нейтральные отношения и вместе занимаются воспитанием сына.

"Мы официально развелись. Ждем документов. Отношения нейтральные и родительские", — написала Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

О разрыве отношений Даша впервые рассказала в середине января этого года. Блогерша заявила, что решение расстаться они с Никитой приняли вместе. Причиной разрыва Даша назвала "перенасыщенность" друг другом и разные темпы жизни. Тогда, по словам Квитковой, они вместе ходили к психологу и не исключали возможность примирения в дальнейшем.

Напомним, что Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время проекта "Холостяк-9", где девушка покорила сердце шоумена. Пара поженилась в августе 2020 года, а уже через год у них родился сын Лев. В сентябре 2022 года супруги обвенчались.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

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