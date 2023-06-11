Надя Дорофеева ошеломила сходством со своей мамой

Артистка поделилась семейным кадром.
Украинская певица Надя Дорофеева показала свою маму, на которую очень похожа.
Семейным кадром с родным человеком исполнительница поделилась в Instagram-stories. На фото улыбающиеся Надя и Ольга Владимировна позировали друг возле друга. Певица для импровизированного фотосета надела футболку и жакет, а образ дополнила кепкой, а вот ее мама – черное худые.
Фотографию знаменитость решила не подписывать. Между тем поклонники Дорофеевой неоднократно замечали, что их кумир очень похожа на маму. В частности, у них одинаковые глаза и улыбки.
Кстати, Ольга Владимировна не прочь повеселиться в Instagram дочери. Надя опубликовала видео, как ее мама в квартире устраивала драйвовые танцы.
Отметим, Надя Дорофеева живет вместе со своим бойфрендом Мишей Кацуриным в Киеве. Мама певицы приехала к ним в гости. Исполнительница познакомила родного человека с возлюбленным и показала его творчество. Если же мама Нади не оценила музыку, то общий язык с вероятным будущим затем нашла.
Читайте также:
- Бывшая Остапчука о том, что он с новой женой обустраивает их общий дом: "Будем жить вместе"
- Ани Лорак устроила день рождения дочери в Москве – экс-мужа Мурат отказался ехать в Россию
- Меган Фокс обвинили в том, что она "заставляет" сыновей носить одежду для девушек: актриса отреагировала
- Могли уехать, но остались: кто из известных мужчин-иностранцев во время войны живет в Украине