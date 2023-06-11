Надя Дорофеева ошеломила сходством со своей мамой

Украинская певица Надя Дорофеева показала свою маму, на которую очень похожа.

Семейным кадром с родным человеком исполнительница поделилась в Instagram-stories. На фото улыбающиеся Надя и Ольга Владимировна позировали друг возле друга. Певица для импровизированного фотосета надела футболку и жакет, а образ дополнила кепкой, а вот ее мама – черное худые.

Фотографию знаменитость решила не подписывать. Между тем поклонники Дорофеевой неоднократно замечали, что их кумир очень похожа на маму. В частности, у них одинаковые глаза и улыбки.

Надя Дорофеева с мамой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, Ольга Владимировна не прочь повеселиться в Instagram дочери. Надя опубликовала видео, как ее мама в квартире устраивала драйвовые танцы.

Мама Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, Надя Дорофеева живет вместе со своим бойфрендом Мишей Кацуриным в Киеве. Мама певицы приехала к ним в гости. Исполнительница познакомила родного человека с возлюбленным и показала его творчество. Если же мама Нади не оценила музыку, то общий язык с вероятным будущим затем нашла.

Читайте также: