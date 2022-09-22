В Україні зафіксували новий випадок віспи мавп. Це вже третій епізод.

В Україні зафіксували третій випадок віспи мавп. Пацієнти мають легкій перебіг хвороби.

Про це повідомив повідомив головний санітарний лікар Кузін, пише “Суспільне”.

“Нині немає підтвердження, що ці випадки пов'язані між собою. Ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей — наразі низький”, — додав Ігор Кузін.

Нагадаємо, що мобілізація російському бюджету стане у 1,3 трильйона рублів щорічно.

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