"Динамо" оголосило про підписання нідерландського легіонера: що про нього відомо

22-річний нідерландський футболіст підписав із "Динамо" контракт на 5 років.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала два мільйони євро.

Лонвейк є вихованцем нідерландського ПСВ, проте за клуб із Ейндховена не провів жодного матчу. Влітку 2019 року Джастін підписав контракт з "Утрехтом", за який зіграв три поєдинки в Чемпіонаті Нідерландів.

У січні 2021 року він на правах оренди перейшов до "Віборга", а влітку того ж року підписав з данським клубом повноцінний контракт. У складі "Віборга" нідерландець провів 60 матчів у Чемпіонаті Данії, в яких забив 8 голів і зробив 7 асистів. Цього сезону Лонвейк зіграв 9 матчів (2 голи, 1 асист) за "Віборг" у чемпіонаті та 6 ігор (1 асист) у кваліфікації Ліги конференцій.

Також Джастін має досвід виступів за юнацькі збірні Нідерландів різного віку.

Зазначимо, що Лонвейк став третім новачком "Динамо" у поточне трансферне вікно. Раніше кияни підсилилися фланговим півзахисником луганської "Зорі" Владиславом Кабаєвим і ямайським вінгером словенського "Копера" Кахімом Перрісом.

Після трьох зіграних матчів "Динамо" з трьома очками у своєму активі посідає лише 11-те місце в УПЛ. Наступний поєдинок в рамках внутрішньої першості "біло-сині" проведуть 2 жовтня з "Минаєм".

У груповому етапі Ліги Європи команда Мірчі Луческу стартувала з двох поразок - від турецького "Фенербахче" та кіпрського АЕКа з Ларнаки. Наразі кияни посідають останнє місце у своєму квартеті. Попереду у динамівців дві зустрічі проти французького "Ренна" - 6-го і 13 жовтня.

Читайте також:

Відомий український футболіст відкрив збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ (відео)

Через вісім місяців після звільнення: "Дженоа" розірвала контракт із Шевченком

Вірменія - Україна: де дивитися матч Ліги націй і прогнози букмекерів