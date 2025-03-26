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Водії більше не зможуть "обдурювати" камери: як працюватиме нова система фіксації

Водії більше не зможуть "обдурювати" камери: як працюватиме нова система фіксації

Зміни в фіксації перевищення швидкості

Гальмувати доведеться не перед камерою, а протягом усього шляху.

Міністерство внутрішніх справ України разом із народними депутатами підготували законопроєкт, який внесе зміни у фіксації перевищення швидкості.

Про це повідомило видання Автотема.

Водії різко гальмують перед камерами, щоб уникнути штрафів, а потім знову прискорюються. У випадку запровадження нових правил автофіксації порушень, система вимірюватиме середню швидкість між двома камерами:

  • Камера №1 фіксує час в’їзду в контрольну зону.
  • Камера №2 — час виїзду.

Якщо розрахункова швидкість вища за дозволену — водій отримає штраф.

Ця ініціатива має на меті позбавити водіїв можливості "хитрувати", тим самим зменшити кількість небезпечних ситуацій на дорогах. Подібні системи вже довели свою ефективність у Європі.

Нагадаємо, на автошляхах України запрацюють додаткові комплекси фіксації порушень ПДР.

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