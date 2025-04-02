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В СНБО предупредили о новом рывке врага на фронте: когда ждать
Весной возможен новый рывок россиян на фронте. Что известно о подготовке врага — объяснение СНБО.
Российская армия готовит резервы для новой попытки рывка на фронте. Враг может устроить его в мае.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.
«россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае», — говорится в коротком заявлении.
Напомним, в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка зафиксировала подготовку России к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
В то же время, по мнению секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, у врага нет сил для масштабного наступления в ближайшие несколько месяцев. Он возможен не раньше середины или конца лета.