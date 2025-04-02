Почему Украине не хватит только европейской помощи – в МИДе Литвы рассказали

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Полностью компенсировать объемы военной помощи Украине, предоставляемые Соединенными Штатами, Европа пока не может.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью РБК-Украина.

По словам главы литовского МИД, на сегодняшний день существует ряд критически важных поставок, аналогов которым в европейских арсеналах просто нет.

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"Есть критические поставки, заменителей которым у нас нет, и мы все знаем, что это. Вот почему мы должны продолжать сотрудничать с США", - подчеркнул он.

В то же время, Будрис подчеркнул важность развития оборонного сотрудничества между Украиной и ЕС. Литва уже начала инвестировать в военно-промышленный комплекс Украины и ищет возможности для кооперации между литовскими и украинскими компаниями.

"И мы ищем проекты сотрудничества и сотрудничества между нашими компаниями. И я верю, что мы будем сильнее с собственным производством и не будет пробелов между Украиной и Европой в том, что мы производим. Это наша цель", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что кандидат президента США Дональда Трампа на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Украина должна в дальнейшем получать военную помощь, поскольку российские агрессоры не собираются заканчивать войну.