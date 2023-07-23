Нічна атака РФ по Одесі: які ракети перехопила українська ППО

Росіяни продовжують застосовувати ракети, які неспроможна перехопити Одеська ППО.

Про це інформує військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у Мережі.

За його словами, у ніч проти 23 липня українська ППО збила:

5/0 – П-800 «Онікс»

3/0 – Х-22

4/4 - КРМБ "Калібр"

5/5 – ВТРК «Іскандер-К»

2/0 – ВТРК «Іскандер-М»

"Нещодавно я вже писав, що по всьому світу в наявності є 1765 ПУ ЗРК Patriot. У США їх на озброєнні понад 1 100. На тлі цих даних постає питання, в чому проблема була наших партнерів, які за минулі півроку надали Україні кількість батарей для закриття хоча б міст мільйонників?", - зазначає Коваленко.

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Він додає, що якби США виділили 5 батарей зі складу вже стоять на чергуванні ЗРК Patriot, це мало б значний вплив для України.

Нагадаємо, вночі проти 23 липня російські окупанти випустили по Одесі щонайменше п'ять видів ракет. Є загиблі, постраждалі та серйозні руйнування.

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