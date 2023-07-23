Птички больше не будет: Маск объявил об изменении логотипа Twitter

Илон Маск планирует переименовать Twitter в X. Это будет частью ребрендинга. У нового логотипа уже не будет птицы.

Об этом он написал в Twitter.

"И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", — отметил Илон Маск.

Днем ранее он написал: "Если сегодня вечером опубликуют достаточно хороший логотип X, завтра мы обнародуем его во всем мире".

Ранее Владелец Twitter Илон Маск заявил, что денежный поток компании остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки.

The Guardian со ссылкой на иск писала, что Twitter якобы отказался выплатить, по меньшей мере, $500 миллионов.

Twitter не выплатил уволенным работникам $500 миллионов компенсаций. На компанию подали в суд обещанную выходную помощь тысячам сотрудников, уволенных, когда компанию приобрел Илон Маск.

В другом иске, поданном в прошлом месяце, Twitter также обвиняют в невыплате миллионов долларов бонусов, которые компания задолжала оставшимся на работе работникам. В Twitter заявили, что у этих претензий нет оснований.

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