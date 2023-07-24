Заявление Лукашенко о походе "вагнеровцев" на Варшаву: как отреагировали поляки

В Польше активно обсуждают слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что "вагнеровцы" могут напасть на Варшаву. Это вызвало активное обсуждение в Сети среди поляков.

Об этом пишет 24 канал.

Реакция в польской сети на этот маразм от белорусского диктатора не была единодушна. Многие поляки восприняли эти слова за чистую монету.

"Скажите, пожалуйста... Есть чего бояться? Я так боюсь, что через мгновение начнется война, что Беларусь и вагнеровцы на нас нападут", – пишет одна из пользовательниц.

Несмотря на это, большинство пользователей высмеивают так называемые намерения Вагнера.

Также читайте Мощный ракетный удар России по Одессе: циничная реакция ООН

"Мы должны быть активными, а не просто реагировать на те кризисы, которые нам создает Россия. Мы должны активно создавать кризисы для России, заставлять их реагировать и уничтожать их силы. Россияне не могут сидеть сложа руки и создавать для нас новые кризисы без давления – так мы будем всегда проигрывать", — отмечают в сообщении.

Пользователи убеждены, что в любом случае нужно быть готовым к беспорядкам.

"Глупые животные едва понимают настоящую силу поляков! Печально известные, кровожадные террористы-смертники из "Вагнера" скоро получат свой "приз". Слава Польше!", — пишет один из пользователей Сети.

Кроме того, пользователи вспомнили, что Польша является государством-членом НАТО. Нападение на нее будет считаться нападением на весь Североатлантический альянс.

Тем временем в Кремле снова прибегли к распространению дезинформационной кампании против Польши и Украины, которую оккупанты активно начали еще в прошлом году. Так, пропагандисты РФ снова заговорили о якобы "планах Польши захватить мероприятие Украины".

Читайте также: