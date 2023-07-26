"Вагнер" в Беларуси ищет новобранцев, готовых воевать против Литвы и Польши – ЦНС

О наборе в ЧВК рассказали беларуские бойцы, которых тренируют "вагнеровские" инструкторы.

Во время военных учений в Беларуси среди вооруженных сил страны проходит набор в ряды ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщили в украинском Центре национального сопротивления со ссылкой на беларуских военных.

Указательно, что о поиске "Вагнером" новобранцев рассказали патриотически настроенные беларуские военнослужащие, которые проходят обучение под руководством инструкторов-"вагнеровцев".

По словам беларуских бойцов, одно из условий контракта – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в том числе Польши и Литвы.

Угроза со стороны ЧВК "Вагнер" в Беларуси

По данным ГУР Минобороны Украины, на сегодняшний день на территории Беларуси находятся менее 10 тыс. боевиков "Вагнера", которые начали прибывать туда в конце июня-начале июля после попытки мятежа владельца компании Евгения Пригожина.

Из-за возникшей в Беларуси угрозы Польша перебросила к своей восточной границе больше войск и планирует строительство новой воинской части. А в Литве заявили о существенных изменениях в своих военных возможностях за последние годы и призвали не "танцевать под дезинформационные месседжи Пу и Лу".

Масла в огонь подлил президент России Владимир Путин, сделавший ложное заявление о создании польско-литовско-украинского военного формирования для дальнейшей оккупации части Украины.

А накануне российский правозащитник Владимир Осечкин заявил, что наемников "Вагнера" морально готовят к возможным операциям на территории Польши.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Данилов: "Вагнера" в Беларуси уже достаточно много..."

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