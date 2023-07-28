ВСУ ликвидировали командира бригады боевиков ﻿"Призрак"

Командира батальона боевиков "Призрак" Артура Богаченко ликвидировали.

Информацию подтвердил полковник ВСУ Анатолий Штефан, однако подробности не предоставил.

"Успешно демобилизован командир батальона "Призрак" Артур Богаченко. Отправился в гости к Мозговому и Маркову" — подписал Штефан фото террориста.

Что известно о батальоне "Призрак"

Батальон "Призрак" является незаконным вооруженным формированием, входящим во второй армейский корпус РФ. Его создали в 2014 году на временно оккупированной россиянами части Луганской области.

Лидером формирования был Алексей Мозговой. Его устранили в мае 2015 года во время второго покушения. Рядом с его автомобилем сработало отвлекающее взрывное устройство, после чего машину боевика расстреляли. Вместе с Мозговым погибли его охранники.

В 2020 году в результате ДТП погиб еще один комбат боевиков – Алексей Марков. Это произошло в оккупированном Луганске.

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