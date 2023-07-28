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ВСУ ликвидировали командира бригады боевиков ﻿"Призрак"

ВСУ ликвидировали командира бригады боевиков ﻿"Призрак"

Артур Богаченко

Пока неизвестны детали ликвидации Богаченко.

Командира батальона боевиков "Призрак" Артура Богаченко ликвидировали.

Информацию подтвердил полковник ВСУ Анатолий Штефан, однако подробности не предоставил.

"Успешно демобилизован командир батальона "Призрак" Артур Богаченко. Отправился в гости к Мозговому и Маркову" — подписал Штефан фото террориста.

Что известно о батальоне "Призрак"

Батальон "Призрак" является незаконным вооруженным формированием, входящим во второй армейский корпус РФ. Его создали в 2014 году на временно оккупированной россиянами части Луганской области.

Лидером формирования был Алексей Мозговой. Его устранили в мае 2015 года во время второго покушения. Рядом с его автомобилем сработало отвлекающее взрывное устройство, после чего машину боевика расстреляли. Вместе с Мозговым погибли его охранники.

В 2020 году в результате ДТП погиб еще один комбат боевиков – Алексей Марков. Это произошло в оккупированном Луганске.

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