Получить авто вместе с CAR id проще, чем вы думаете

В CAR id мы гордимся тем, что можем предложить широкий выбор конкурентоспособных услуг для автовладельцев, использующих авто как для личных целей, так и для бизнеса. Мы понимаем, что у некоторых людей лизинг транспортного средства может быть новым опытом.

Если вы делаете это впервые или являетесь постоянным клиентом, наши сотрудники всегда готовы помочь вам в этом процессе, независимо от того, ищете ли вы одно транспортное средство или несколько.

Компания приглашает автовладельцев в центр предоставления услуг, где под одной крышей клиент может получить широкий спектр разнообразных услуг:

* лизинг;

* ремонт и обслуживание;

* предпродажная подготовка авто;

* проверка авто перед покупкой;

* оформление договора купли-продажи;

* услуги trade-in и т.д.

CAR id – это уникальное сочетание сервиса для автовладельца под одной крышей. Мы понимаем, что автомобиль является инструментом для заработка средств, увеличения эффективности работы, а также комфортной жизни своего владельца. Поэтому мы предлагаем не просто лизинг — мы предлагаем нашим клиентам увеличить свою эффективность и экономию бесценного времени. Благодаря такому подходу к работе компания CAR id разработала оптимальное сочетание услуг для автомобилиста.

Специфика работы компании CAR ID

Уникальность нашего сервиса заключается в том, что, имея всего лишь 10 000 гривен, каждый человек может получить авто в лизинг. С ростом стоимости жизни в Украине мы хотим сделать такую услугу как можно более доступной. Мы понимаем, что не все желают вносить большой начальный вклад. Поэтому, заплатив всего 10 000 гривен, вы можете получить и начать пользоваться своим авто уже сегодня.

Более того, компания CAR id предлагает такой спектр необходимых услуг для автовладельца, который позволит комфортно, быстро и эффективно решать необходимые задачи в одном месте. CAR id – это больше, чем просто лизинговая компания. Основой нашей работы есть попытки решить задачи наших клиентов. Такой подход помог нам занять лидирующие позиции на рынке автоуслуг. И у нас есть еще много идей, как мы можем быть полезны нашим клиентам.

Как поставщик комплексных решений для наших клиентов мы предлагаем свои услуги в г. Киеве, Одессе, Львове. Наш комплексный пакет технического обслуживания автомобилей, взятых в лизинг, – это отличная опция, которую выбирают многие клиенты.

Он помогает чувствовать себя увереннее нашим клиентам, экономить средства и может быть легко добавлен в договор лизинга автомобиля за фиксированную плату. Регулярное техническое обслуживание также помогает снизить общие затраты на эксплуатацию автомобиля, поскольку гарантирует, что ваш автомобиль работает с максимальной эффективностью еще долгое время.

Почему клиенты выбирают сотрудничество с CAR id?

Мы инвестируем в людей, а не в авто. Мы хотим, чтобы как можно большее количество мотивированных людей имело возможность получить автомобиль. Поэтому мы предлагаем удобные и простые условия своим клиентам.

Обратившись к компании CAR id вы можете получить следующий сервис под одной крышей:

* Рассрочка от 1 до 3 лет. Это реальная возможность получить автомобиль в использование уже сегодня. Также такая опция позволяет корректировать выплаты под ваши возможности.

* Полностью обслуженные и проверенные авто, которые доставляют удовольствие и дают множество возможностей. Мы ценим свое время и средства клиентов, поэтому проверяем каждый отдельный автомобиль по более чем 50 показателям.

* Самый низкий первый взнос – 10 000 гривен. Не нужно беспокоиться за то, что вам не хватит средств. Платите минимальный первый взнос и начинайте пользоваться автомобилем уже сегодня.

* Подобран оптимальный пакет услуг. Мы стремимся сэкономить время и нервы нашим клиентам. Поэтому компания CAR id предоставляет такой сервис, который позволит покупателям экономить свое время и получить то, что нужно в одном месте.

* Начать сотрудничество с нами быстро и просто. Необходимо просто предоставить копию паспорта, кода, водительского удостоверения. Уже через 1 день вы получите положительное решение о получении своего автомобиля в рассрочку. Это экономит время для клиентов и не требует дополнительных справок от них.

* Комплексное сопровождение, а именно: ремонт и обслуживание, шиномонтаж, хранение резины, подбор запчастей и многое другое.

* Обмен авто по программе Trade-in. Наш автопарк постоянно обновляется актуальными моделями. Поэтому если вы считаете, что ваш автомобиль уже устаревший, мы подберем лучший вариант для вас.

Обладая большим опытом в сфере лизинга, мы помогаем нашим клиентам сделать процесс использования автомобиля максимально простым и беспроблемным. За это время мы наладили прочные и долговременные отношения с нашими партнерами, что позволяет предоставить оптимальный пакет услуг.

Независимо от того, ищете ли вы авто для собственного пользования или хотите купить автомобиль для бизнеса, вы можете доверять компании CAR id. У каждого члена нашей команды большой опыт в сфере автобизнеса. Какими бы ни были ваши требования к транспортному средству или индивидуальным обстоятельствам, мы сможем вам помочь.

Мы не просто стремимся быть полезными своим покупателям, мы хотим обеспечить высокий уровень поддержки и обслуживания клиентов на протяжении всего процесса. У нас большой опыт в сотрудничестве именно с людьми, нуждающимися в автомобиле для своего роста. Поэтому мы знаем и понимаем, какие задачи и трудности постигают наших клиентов. Мы помогаем решать эти вопросы клиентов и знаем, что нерешенных задач не существует.

Если вы до сих пор сомневаетесь, подходит ли вам лизинг автомобиля, или не видите конкретного специального предложения, обратитесь в нашу команду, которая с радостью вам поможет. Мы всегда на связи, чтобы предложить вам уникальное сочетание услуг для автовладельца под одной крышей!