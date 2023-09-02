Россияне в очередной раз обстреляли Краматорск: что известно

Сегодня, 2 сентября, захватчики снова обстреляли Краматорск. Они попали в квартиру многоэтажки, на территорию у кладбища и повредили дорожное полотно.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Обстрел Краматорска/Фото с телеграмму Донецкой ОВА

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В ОВА отмечают, что попавшая в жилой дом ракета не разорвалась. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На месте удара работают спасатели и полиция.

Обстрел Краматорска/Фото с телеграмму Донецкой ОВА

"Даже относительно отстоящие от фронта города, как Краматорск, живут с постоянным риском обстрелов", – акцентирует Кириленко.

Обстрел Краматорска/Фото с телеграмму Донецкой ОВА

Следовательно, жителей призывают ответственно относиться к своей безопасности.

Напомним, ночью 15 августа российские оккупационные войска ночью обстреляли Краматорск Донецкой области. Предварительно, оккупанты атаковали город из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате атаки есть погибшие.

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