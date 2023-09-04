Російські дрони впали на територію Румунії: як відреагували у Бухаресті

У Міноборони Румунії заявили, що атаки РФ не становили прямої загрози території країни.

У Міноборони Румунії заявили, що атаки РФ не становили прямої загрози території країни.

Про це йдеться на сайті відомства.

У відомстві також зазначили, що відповідальні структури в режимі реального часу відстежували ситуацію, спричинену атаками російських безпілотників, здійсненими минулої ночі на інфраструктуру морського порту Рені.

"Атаки безпілотників, здійснені Російською Федерацією, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії", — зазначили у Міноборони.

У міністерстві зазначили, що продовжують впроваджувати заходи посиленої пильності в наземному, морському та повітряному просторі, а також заходи, призначені для зміцнення оборони та стримування на східному фланзі, відповідно до національного плану та планів НАТО.

Раніше в українському МЗС повідомили, що вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії, яка межує з Україною.

Андрій Єрмак заявив, що російські ударні дрони є загрозою не лише для України, але і для сусідніх держав та наших партнерів. Тому країну-агресора необхідно зупинити спільними діями.

Читайте також: