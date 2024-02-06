Іран починає будівництво четвертого ядерного реактора

Реактор будуть нібито у дослідницьких цілях

Керівник Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі заявив у понеділок, що 10-мегаватний дослідницький реактор в Ісфахані стане четвертим ядерним реактором Ірану в регіоні.

Про це повідомляє державне інформагентство Ірану IRNA.

Есламі сказав, що процес проєктування та будівництва реакторів вимагає деяких детальних досліджень, підготовки обладнання, додавши, що плани щодо нового реактора в Ісфахані почалися минулого року.

За його словами, другий етап проєкту розпочався в понеділок із заливки бетону для фундаменту реактора.

За словами керівника AEOI, дослідницький реактор будується для створення потужного джерела нейтронів з високим потоком нейтронів для різноманітних застосувань.

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Есламі сказав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) назвало центр ядерних досліджень в Ісфахані одним з об’єктів, присвячених навчальним цілям, додавши, що Іран використовує центр для допомоги іранським академічним центрам і для навчання людських ресурсів.

Керівник AEOI відвідав ядерний майданчик в Ісфахані, щоб взяти участь у церемонії відкриття установки з виробництва гексафториду телуру (TeF6), який є стабільним радіоізотопом, який використовується в медичних діагностичних і терапевтичних цілях.

Тим часом у Міненерго сказали, якими можуть бути наслідки у разі аварії на Запорізькій АЕС.

Додамо, що на початку грудня на ЗАЕС стався повний блекаут – була загроза радіаційній безпеці.

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