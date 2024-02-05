6 лютого — яке церковне свято, чому не можна виносити сміття з оселі

Завтра, 6 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Вукола Смірнського. Святий Вукол Смірнський був раннім християнським єпископом грецького походження з морського міста Міра в Малій Азії (сучасний Демре, Туреччина) в часи Римської імперії. Мало що відомо про історичного Святого Вукола. Перші свідчення про його життя були написані століттями після його смерті і, ймовірно, містять легендарні розширення. Він став єпископом Смірни незабаром після повернення до Лікії. Він був ув’язнений і, ймовірно, зазнавав тортур під час переслідування християн римським імператором Діоклетіаном, але був звільнений під час правління Костянтина Великого. Він, можливо, брав участь у першому Нікеїському соборі (325 р.), де він, за переказами, вдарив по обличчю єретика Арія.

Його поховали у церкві в Мірі, і до 6-го століття його святиня там стала добре відомою. 1087 року італійські моряки або купці вкрали його мощі з Міри і відвезли їх до Барі, Італія; це викрадення значно підвищило популярність святого в Європі, і Барі став одним з найбільш переповнених центрів паломництва. Мощі Вукола залишаються в 11-му столітті базиліці Сан-Нікола в Барі, хоча частинки їх були придбані церквами по всьому світу.

Церковне свято 6 лютого — день пам'яті святителя Фотія

Святий Фотій Великий був патріархом Константинополя двічі: від 858 до 867 і від 877 до 886 року. Він вважається одним з найвидатніших патріархів Константинополя і одним з найбільших богословів, місіонерів і захисників віри в історії Православної Церкви. Народився в благочестивій і знатній сім’ї, яка страждала від переслідувань за часів іконоборства. Він був дуже освіченим і вчив граматику, риторику, теологію і філософію. Він також служив як імперський секретар і посланець.

Він став патріархом після того, як попередній патріарх Ігнатій був усунутий від влади за наказом імператора Михайла III і його дядька Варди. Фотій був ще мирянином, коли його призначили, і він пройшов всі ступені священства за шість днів. Він спротивлявся цьому призначенню, бо хотів бути лише ченцем. Він також зустрівся з опозицією від папи Римського і прихильників Ігнатія, які звинувачували його в схизмі. Він був змушений відступити від посади 867 року після смерті Михайла III і його заміни Базилієм I.

Він повернувся на посаду патріарха 877 року після смерті Ігнатія, який сам обрав його своїм наступником. Він примирився з папою Іваном VIII, який скасував анафему проти нього. Він також провів Восьмий Вселенський Собор в 879-880 роках, який засвідчив його законність і відхилив додаток до Символу віри про походження Святого Духа від Отця і Сина. Він був активним місіонером і підтримував поширення християнства серед слов’ян. Він також написав багато творів з богослов’я, філософії, історії і мовознавства, серед яких найвідоміші його Бібліотека, Містагогія і Амфілохії.

Прикмети 6 лютого

Народні прикмети 6 лютого / Фото: Pexels

Морозна погода — до теплої весни.

Під час сходу сонця небо стало фіолетовим — до ясної погоди.

Кіт спить на теплому і спить, прикриваючи лапками ніс, отже, скоро прийде мороз.

Що завтра не можна робити

Вважається, що цього дня не можна нічого давати в борг, тому що інакше можна віддати і частину свого талану. Заборонено на Вукола виносити з оселі сміття — це "вижене" з життя радісні події. Не вступайте з рідними в конфліктні ситуації, тому що сварка може надовго або й назавжди зіпсувати стосунки.

Що можна робити завтра

Наші предки цього дня обов'язково молилися святому Вуколу, просячи в нього зміцнення імунітету і організма загалом. Також можна попросити зцілення від хвороб — своїх чи рідних людей.

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