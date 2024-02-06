Иран начинает строительство четвертого ядерного реактора

Реактор будут якобы в исследовательских целях

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил в понедельник, что 10-мегаваттный исследовательский реактор в Исфахане станет четвертым ядерным реактором Ирана в регионе.

Об этом сообщает государственное информагентство Ирана IRNA.

Эслами сказал, что процесс проектирования и строительства реакторов требует некоторых детальных исследований, подготовки оборудования, добавив, что планы нового реактора в Исфахане начались в прошлом году.

По его словам, второй этап проекта начался в понедельник по заливке бетона для фундамента реактора.

По словам руководителя AEOI, исследовательский реактор строится для создания мощного источника нейтронов с высоким потоком нейтронов для различных применений.

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Эслами сказал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало центр ядерных исследований в Исфахане одним из объектов, посвященных учебным целям, добавив, что Иран использует центр для помощи иранским академическим центрам и для обучения человеческим ресурсам.

Руководитель AEOI посетил ядерную площадку в Исфахане, чтобы принять участие в церемонии открытия установки по производству гексафторида теллура (TeF6), который является стабильным радиоизотопом, используемым в медицинских диагностических и терапевтических целях.

Между тем, в Минэнерго сказали, какими могут быть последствия в случае аварии на Запорожской АЭС.

Добавим, что в начале декабря на ЗАЭС произошел полный блекаут – угроза радиационной безопасности.

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