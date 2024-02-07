Італійська Beretta постачає РФ зброю, незважаючи на санкції – ЗМІ

Компанія не просто не приховує своєї присутності в РФ, а й проводить рекламні кампанії збільшення продажів.

Італійська компанія Beretta досі імпортує до Росії стрілецьку зброю.

Про це повідомляється в розслідуванні The Insider та IrpiMedia.

За інформацією журналістів, Beretta проводить імпорт через власну "доньку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

Він є співвласником компанії "Російський Орел", контрольний пакет якої належить італійській Beretta. За словами журналіста, саме через цю дочірню компанію європейці і постачають до Росії свою зброю.

У виданні з'ясували, що загалом після початку повномасштабної війни до Росії потрапили понад 835 тисяч патронів та 5,9 тисяч одиниць стрілецької зброї, вироблених холдингом.

Практично весь імпорт можна поділити на чотири товарні групи: пістолети, мисливські рушниці, снайперські гвинтівки та боєприпаси до цих видів зброї.

Як зброя потрапляє до Росії

Більшість зброї та боєприпасів, що імпортуються до Росії після початку війни, надходило із заводів групи Beretta, розкиданих по всьому Європейському Союзу, від Італії до Фінляндії, від Швеції до Німеччини.

З початком вторгнення прямі постачання з Італії зброї, яку виробляла група Beretta, схоже, припинилися. Однак, порівнюючи дані сертифікатів відповідно до митних регістрів, виявляється, що ембарго на постачання зброї обходять, навіть без доказів причетності італійської компанії, завдяки посередникам у країнах за межами Євросоюзу.

Наприклад, "Російський Орел" має деяких торгових партнерів у Туреччині, країні, яка не ввела жодного ембарго проти Росії, та експорт якої до РФ збільшився втричі.

Продають, не ховаючись

Італійський виробник не просто не приховує своєї присутності в Росії, а й проводить рекламні кампанії збільшення продажів. З початку війни "Російський Орел" провів щонайменше шість заходів для російських стрільців під брендами Beretta та Benelli.

Кубок Beretta з компак-спортингу, 2023 рік/Фото russianeagle.ru

Продукцію Beretta купують правоохоронні органи РФ та спортивні установи, які готують майбутніх стрільців.

IrpiMedia зазначає, що поки що немає жодних доказів того, що на фронті проти України застосовувалися ці види озброєння.

Раніше повідомлялося, що в Україні внесли до переліку спонсорів війни відомого виробника шоколаду.

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