Арестович назвав "ментальну пастку" для українців щодо втрат РФ у війні

За його словами, пастка – це думка, що Росія зазнає гігантських втрат і війна їй невигідна.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який зараз перебуває в США, назвавши "головну ментальну пастку" щодо втрат РФ у війні.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, пастка – це думка, що Росія зазнає гігантських втрат і ця війна їй невигідна.

"За найскромнішими оцінками, втративши 350 тисяч убитими, РФ придбала на окупованих чотирьох областях, це не рахуючи Крим, приблизно 3-3,5 млн населення... хоча є оцінки і до 5. Так от: 350 тисяч втратила — 3,5 мільйоні придбала. Це вигідно чи ні?

Це вигідно у 10 разів. Вони точно знають, що роблять. Навіть якщо брати тільки мобілізованих чоловіків 18-60 (років), наполовину ділимо... виходить, що вони придбали в 5 разів більше, ніж втратили. Абсолютна математика на їхню користь", – заявив Арестович.

Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ВП став дедалі активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович все частіше робить проросійські заяви.

Зараз він перебуває у Нью-Йорку (США). Нещодавно Арестович розповів, як виїхав із України.

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