Потери российских военных в Авдеевке проанализировал эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, есть данные о возможных потерях окупантов в четырехмесячной активной фазе Авдеевской оборонной операции.

Об этом говорилось в комментарии Ивана Ступака "Эспрессо".

"Их точно не 47 тысяч (погибших россиян – ред.). Это важно говорить, потому что у наших граждан могут возникнуть такие мнения, то есть почти 50 тысяч положили, это 10% от того, что у них стоит. Это будет неправильно, это будет введение в заблуждение", — объяснил Ступак.

По его данным, потери россиян под Авдеевкой состоят из нескольких фактов.

"Первая, очень консервативная и очень осторожная — 4000 россиян, которые, извиняюсь, наглухо железобетонно положены в украинскую землю, они уже не вернутся, даже если их там святой водой, какими-то мощами российских святых будут облагать. Есть цифра более оптимистичная — это 13 000 российских военных.То есть 4, 13 тысяч — это понятно, что посчитать невозможно, потому что боевые действия продолжаются очень активно, — пояснил военный эксперт. самоубийство и прежде назвал цифру в 16 тысяч россиян, которые положили свои головы на авдеевской земле. Они до этого момента даже не могли на карте показать этот участок, этот город без ошибки, а тут положили свою жизнь", — сказал Ступак.

По его словам, если подсчитать не только погибших, но и легко, средне, тяжело раненых, пропавших без вести и попавших в плен к украинцам, то, возможно, и выйдет 47 тысяч.

"То есть плюс-минус такая цифра может нарисоваться – это важно подметить и сказать, чтобы не вводить ваших зрителей в заблуждение, чтобы они правильно оценивали ситуацию", – сказал он.

Также Ступак затронул тему помощи от США.

"Соединенные Штаты уже сообщили Украине, что если не удастся договориться о помощи, вам, украинцам, придется решать, какие города придется оставлять россиянам, потому что помощь не приезжает. С октября президент Байден уговаривает конгрессменов проголосовать, но мы ожидали в декабре, в канун рождественских праздников, потом сразу после новогодних праздников уже и смотрю март, а помощи еще нет.Там запланированный перерыв до 28 числа — это нижняя палата представителей.Верхняя проголосовала, а нижняя говорит: мы костьми ляжем, а не проголосуем. на американцев повлияет то, что мы оставили Авдеевку", – добавил Ступак.

Напомним, почти за пять месяцев попыток взять Авдеевку российская армия потеряла, по меньшей мере, 17 тысяч солдат и офицеров. Об этом заявлял представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. По меньшей мере 47 тысяч человек убитыми и ранеными — такое количество называлось по поводу потерь окупантов там.

О точных цифрах украинских потерь пока неизвестно, однако президент Зеленский уточнил, что в Авдеевке на одного украинца приходилось семь россиян.

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